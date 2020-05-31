İran'da 6 bin yıllık tarihi eser bulundu

Tarihi Moşe Lan tepesinde incelemeler sırasında İRNA’ya konuşan Behruz Ümrani, ’Arkeolojik çalışmalardan sonra saha belirleme işlemi hakkında farklı yönlerde 26 tahmin yürüttük. Bu tahminler sonucunda, M.Ö. 5. binyıla ait eski tabakalar, çanak çömlek ve kemik verilerinin yanısıra, muhtemelen 5. binyıl mezarına ait türünde benzersiz ayaklı tabaklar, kırmızı desenli oluklu çömlek kavanozlarını içeren geometrik ve hayvan desenli kaplardan oluşan 6 tam çanak çömlek kap elde edildi’ dedi

Ümrani, ’Bu 10 katlı alanda yapılan çalışmalara göre, M.Ö. 5. ve 4. binyıllara ait mimari, mezarlar ve çanak çömlek verileri tespit edilmiş ve genel olarak Moşe Lan tepesinin tarihi eserlerinin kalınlığının yüksek olduğu söylenebilir’ diye ekledi.