İran el sanatları çeşitlilik açısından dünyada ilk sırada yer alıyor

El sanatlarının kültür, ekonomi ve sanat arasındaki bağlayıcı faktörlerden biri olduğunu ve bu sektörü ihmal etmenin ve destekleyici politikaların olmayışının birçok olumsuz sonucu olabileceğini kaydeden Abdülmeliki, yılın her gününe el sanatlarından birinin adını vermesi önerisini açıkladı.

İran sanatına saygı duyulurken, tüm şehirlerde el sanatlarının zenginleşmesine ve tanıtılmasına, iller arasında kültür alışverişi olasılığına yol açmakta ve en önemlisi ülke genelinde el sanatları arasında sağlıklı bir rekabet oluşturduğuna değinen Abdülmeliki, 'Takvimde bazı şehirlerin isimlerinin kayıtlı olduğu günler var ve El Sanatları Sayım Günü Planına göre aynı şehrin belirli el sanatlarını aynı gün tanıtmayı planlıyoruz' dedi.

Abdülmeliki, el sanatlarının ülkenin kültür ve sanatının diğer milletlere daha iyi tanıtılmasının temeli olabileceğini ve diğer yandan turizm endüstrisinin gelişmesinde ve sürdürülebilir gelir kaynaklarının büyümesinde verimli bir ekonomik faaliyet olarak değerlendirilebileceğini dile getirdi.

İran'ın dünya çapındaki en iyi el sanatları

Dünya El Sanatları Örgütü'ne göre İran'da 24 kategoriye ayrılan 370 el sanatı işi bulunuyor. Ülkenin uluslararası ilgi gören en önemli el sanatları arasında İran'ın dünyadaki kültürel ve sanatsal gücünü temsil eden el yapımı halılardan bahsedebiliriz. Aslında el dokuma halı ve kilimler, eski çağlardan beri İran ve İranlıların sembolü olan bir sembol ve bu popülerlik, İran halılarını bu el sanatları alanında en güzel ve en kaliteli olarak kabul ederek uluslararası alanda kabul görmüştür.

Özgün tasarıma sahip, görsel ve bazen etnik ve ulusal desen geleneğine dayanan İran el yapımı halıları 17. yüzyılda zirveye ulaştı ve bugüne kadar kilim, zilu, halı ve kilim gibi İran el yapımı halıları, dünyanın en popüler el sanatları olarak öne çıkıyor.

İranlıların bu bilimin öncüleri arasında yer aldığı bakır ve cam eşyalar diğer İran eserleridir ve züccaciye küresel ölçekte İranlılar adına tescil edilmiştir, ancak bu sektörün en yoğun dönemi Selçuklu dönemidir. Bu dönemde İranlılar şekillendirmek için teknolojiyi yarattılar ve cama kabartma desenler oluşturarak endüstriyi yüksek teknolojiye dönüştürdü.

Öte yandan çanak çömlek ve seramik İran'daki en eski tasarım sanatları arasındadır ve çeşitli tarihi ve kültürel anıtlarda kullanımları ve bu endüstrinin dekoratif ve işlevsel araçlar yapımındaki rolü, bu endüstriyi dünya çapında popüler hale getirmiştir.

10 bin yıllık bu bilim, potansiyel olarak gelişmiş endüstrilerden biridir ve dünyanın en eski seramik atölyeleri Şuş'ta bulunmaktadır. Ayrıca seramik ve çini kullanılarak yapılan, çok hassas tasarım ve renklendirme ile kullanılan çini mozaik çalışması da bir başka İran el sanatıdır.

Diğer ülkelere ihraç edilen bir diğer İran el sanatı ise mozaik tasarımla tasarlanmış emaye ve ahşaptır.

Tığ işi bir başka İran el sanatıdır. Bu sanatın geçmişi M.Ö. 550 yılına kadar uzanmaktadır ve İran tarihinde, antik döneminden dolayı İran el sanatlarının temel direklerinden biri haline gelmiş ve bu sanata ihracat yoluyla dünyayı tanıtmış ve geniş bir izleyici kitlesi çekmiştir.

Bu sanat çok basit bir aletle ve kumaşlarda ipek iplikler ve çeşitli renkler kullanılarak yaratılmıştır. Genellikle bu tür kumaşlar mükemmel mahut kalitesinde kullanılır ve giysi, etek, perde gibi çeşitli dekoratif tiplerde ve uygulamalarda kullanılır.

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