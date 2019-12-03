Kazvin'den 8 ülkeye el sanatlarında bavul ticareti ile ihracat

Kazvin Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm İl Müdürlüğü El Sanatları Başkan Yardımcısı Meysem Hisari, İRNA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl 3 tondan fazla el sanatlarının Kazvin'den yurt dışına ihraç edildiğini açıkladı.

Hedef pazarların Azerbaycan, İtalya, Almanya, Yunanistan, Lübnan, Suriye, Katar ve Irak olduğuna işaret eden Hisari, yapılan ihracatın değer bazında 250 bin dolar seviyelerinde olduğunu ifade etti.

Geçtiğimiz yıllarda da el sanatlarının bavul ticareti ile ilden yurt dışına ihraç edildiğine dikkati çeken Hisari, 'Ancak istatistikler olmadığı için bu konuda net verilerimiz emvcut değildi. Bu yıldan itibaren verileri kaydetmeye başladık' diye konuştu.

El sanatlarının bavul ticareti ile ihracatının gümrükten yapılan ihracatla farklı olduğuna değinen Kazvin Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm İl Müdürlüğü El Sanatları Başkan Yardımcısı Hisari, ilden genellikle toprak eşya, çanak çömlek, süslü cam ve kilim gibi el sanatlarının ihracatının yapıldığını söyledi.

Tahran'ın batısında yer alan Kazvin ilinde 6 bine yakın el sanatları sanatçısı ve üretici faaliyet göstermektedir.