İran her zaman Suriye'nin toprak bütünlüğünü, barışı ve istikrarı destekliyor

Dışişleri Bakanı Özel Siyasi İşlerden Sorumlu Kıdemli Danışmanı Haci, Suriye krizindeki son gelişmeleri görüşmek üzere bugün BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geer Patterson ile bir araya gelerek, Suriye'deki son gelişmeler, Anayasa Komitesi, yaptırımlarla mücadele ve bu ülkeye insani yardım gönderme gibi konular masaya yatırdı.

İran'ın Birleşmiş Milletler'in Suriye'nin ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü güçlendirme, Suriye-Suriye diyaloğunu teşvik etme ve ülkede barış ve istikrarı tesis etme çabalarını her zaman desteklediğini ve desteklemeye devam edeceğini dile getiren Haci, 'Suriye hükümeti ve halkı 10 yılı aşkın bir süredir DAİŞ ve diğer terör örgütlerine karşı direniyor. Şimdi göreli bir istikrara kavuştu ve bölge ülkeleriyle ilişkileri artıyor ve Birleşmiş Milletlere ihtiyaç var' diye belirtti.

Haci, 'Uluslararası toplum, Suriye hükümetinin ve halkının durumuna dikkat etmeli ve yaptırımları kaldırmak, halka yardım sağlamak, mültecileri geri almak ve ülkeyi yeniden inşa etmeye başlamak için mevcut çabaları yoğunlaştırmalı' diye ekledi.

BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geer Patterson ise ülkemizin Suriye krizinin siyasi çözümünün güçlendirilmesi ve Suriye ulusal diyaloğunun desteklenmesi amacıyla Birleşmiş Milletler ve Astana formatındaki işbirliği çabalarına övgüde bulunarak, sürekli işbirliğine duyulan ihtiyacı yineledi.

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