Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Suriye sınırında mahsur kalan İran vatandaşları bugün ülkeye giriş yapacak

Hatipzade, Dışişleri Bakanlığı'nın İran'ın Türkiye ve Suriye büyükelçileri işe İran'daki Türkiye ve Suriye büyükelçiliklerinin bu kişilerin ailelerine iade edilmesi için işbirliği yaptığını ifade etti.

Son aylarda, Türkiye hükümeti tarafından gözaltına alındıktan sonra kendilerini "Suriyeli Kürt" olarak tanımlayan dokuz İranlı Kürt uyruklunun Türk polisi tarafından gözaltına alınıp Suriye'nin kuzeyinde terörist gruplara teslim edildiğine dair haberler medyada yer almıştı.

Türkiye hükümeti de onları kuzey Suriye'deki bu gruplara teslim etmişti.

Bu kişilerin aileleri geçtiğimiz günlerde Tahran'daki Türk Büyükelçiliği önünde bir miting düzenleyerek Dışişleri Bakanlığı'ndan bu 9 İran vatandaşının ülkelerine geri gönderilmesi için yardım istemişti.

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