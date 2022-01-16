İranlı koşucular Türkiye'deki uluslararası yarışmalarda parladı

Türkiye'de düzenlenen uluslararası salon atletizm yarışmalarında ülkemizin tanınmış koşucusu Seccad Haşimi, 400 metre müsabakasında 47.23'lük süre ile birinci olmayı başardı.

Milad Naseh Cihan, 400 metre yarışmasına katılmayı başaran ve 48.46'lık derecesiyle bu yarışmanın üçüncülüğünü kazanan ülkemizden bir diğer koşucu oldu.

Öte ynadan 60 metrelik yarışta Rıza Kasımi 6.81 saniyelik süre ile birinci oldu.

Kadınlar 400 metrede ise Meryem Mühibbi bitiş çizgisini diğer yarışmacılardan 57.17 saniye önce geçerek şampiyonluğu kazandı.

Cakarta Asya Oyunları'nda ikinci olan Emir Muradi de 3:52.66'lık derecesiyle 1500 metrede ilk sırada yer almayı başardı.

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