Fecr Film Festivali İran'ın tüm illerinde aynı anda düzenlenecek

İran'ın tüm bölgelerinde sinemaya destek veren gençlerin ülkedeki en önemli sinema olayını izlemelerinde fayda olduğunu dile getiren Hazai, 'Bu, ulusal bir vizyona neden olacak. Dolayısıyla Sinema Kurumu bu sürecin uygulanmasına destek verecek ve filmlerin gösteriminin finansmanından sorumlu olacaktır' diye belirtti.

Koronanın sinema çarkının eskisinden biraz daha yavaş hareket etmesine neden olduğuna dikkat çeken Hazai, '40. Fecr Film Festivali, sinema zarar görmüşken yapılıyor ve bu nedenle sinema teşkilatı, festivali ülke çapında illerde düzenleyerek toplumdaki coşkuyu güçlendirmeye karar verdi' diye konuştu.

İran'ın farklı şehirlerinde sinemayla ilgilenen çok sayıda genç olduğuna değinen Hazai, 'Bu da onların bu önemli sinema etkinliğine katılmalarını ve bu alanı kullanmalarını sağlıyor' diye ekledi.

40. Fecr Film Festivali, Mesud Nakkaşzade yönetiminde 1-11 Şubat tarihleri ​​arasında kültürel ve rekabetçi bölümde gerçekleştirilecek.

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