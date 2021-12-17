İslami: Yaptırımlar kaldırılırsa yükümlülüklerimizi yerine getireceğiz

22. Araştırma, Teknoloji ve Pazar Başarıları Sergisi'ni ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İslami, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile yaptığı son görüşmelere atıfta bulunarak, 'UAEK ile bizim müzakere diye bir şeyimiz yok. Faaliyetlerimizi mevcut rutin, standart ve yönetmeliklere göre belirledik ve gerçekleştirdik. Ortaya çıkan konuların gündemini belirliyor ve bu çerçevede karar alıyoruz' diye belirtti.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü Rafael Grossi'nin İran'a yaptığı son ziyarette, Kerec'teki TESA kompleksi ile ilgili görüşmelerin ksik kaldığını kaydeden İslami, 'Denetleme programlarına devam etmek için bu görüşmeleri sürdürmemiz gerekiyordu' değerlendirmeinde bulundu.

Kerec sitesindeki UAEK kameraları sorunu hakkında da açıklamada bulunan İslami, 'Kerec sitesi için meydana gelen adli ve güvenlik sürecine yardımcı olmak için UAEK müfettişinin yeni bir kamera getirmesine karar verildi ve bu kamera güvenlik ve adli makamlarımızın huzurunda teknik sorularına cevap verecek. Davanın soruşturması tamamlanana ve o terör olayında hangi faktörlerin rol oynadığı tespit edilene kadar incelemelerimiz sürecek. Bundan sonra kameraları siteye yeniden kurabilirler' diye ekledi.

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