İran Hurmasının 6 türü uluslararası düzeyde kayıt altına alınmıştır

İran İslam Cumhuriyeti Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Mülkiyet Hakladını Destekleme Dairesi Seyyid Mehdi Mir Salihi, Mir Salihi, İran’ın Buşehr ilinin Kenkab, Altın Zahedi, Huzistan ilinin Estemran, Hürmüzgan ilinin Peyarem Haciabad, Sistan Beluçistan’ın Rebbi ve Kerman ilinin Mezafeti hurmalarının kayıt altına alındığını söyledi.

Bakanlar kurulu kararı gereği İran ihracat ürünlerinin tamamının uluslararası düzeyde kayıt altına alındığını ifade eden şu ana kadar İran’ın 55 ürünün Uluslararası Fikri ve Sınai Mülküyet Hakları kurumunda katıt altına alındığını söyledi.

Mir Salihi, bu ürünlerin barkodu olduğunu ve bu barkodu kullanan ihracatçıların ihracat teşviklerinden yararlanabileceklerini söyledi.

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2012