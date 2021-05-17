İran, COVAX kotasından ikinci parti koronavirüs aşısını aldı

COVAX, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) kilit bir rol oynadığı Epidemiyolojik Yenilik Koalisyonu (CEPI), Dünya Aşı İttifakı (GAVI) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından ortaklaşa yönetilen bir mekanizmadır.

Rapora göre, yeni koronavirüs aşısı partisi, İran'a COVAX aşısının ikinci partisidir ve gelecekte UNICEF, Sağlık ve Tıp Eğitimi Bakanlığı ile yakın işbirliği içinde İran'a tahsis edilen bir sonraki aşı partisini teslim edecek.

İran'a gönderilen İtalyan Catalent Anagni firmasının ürettiği AstraZeneca aşısı, 16 Mayıs Pazar akşamı İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'nda Sağlık, Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanlığı temsilcilerine teslim edildi.