17 May 2021 14:33
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News Code: 84332130
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İran, COVAX kotasından ikinci parti koronavirüs aşısını aldı

İran, COVAX kotasından ikinci parti koronavirüs aşısını aldı

Tahran,İRNA-Tahran, 17 Mayıs, IRNA - COVAX mekanizmasına katılan ülkelerden biri olan İran, kendi mali kaynaklarını kullanarak, COVAX aracılığıyla bir milyon 452 bin dozluk ikinci bir AstraZeneca aşısı aldı.

COVAX, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) kilit bir rol oynadığı Epidemiyolojik Yenilik Koalisyonu (CEPI), Dünya Aşı İttifakı (GAVI) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından ortaklaşa yönetilen bir mekanizmadır.

Rapora göre, yeni koronavirüs aşısı partisi, İran'a COVAX aşısının ikinci partisidir ve gelecekte UNICEF, Sağlık ve Tıp Eğitimi Bakanlığı ile yakın işbirliği içinde İran'a tahsis edilen bir sonraki aşı partisini teslim edecek.

İran'a gönderilen İtalyan Catalent Anagni firmasının ürettiği AstraZeneca aşısı, 16 Mayıs Pazar akşamı İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'nda Sağlık, Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanlığı temsilcilerine teslim edildi.

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