İtalyan üretimi AstraZeneca aşısının İran'da kullanımına onay

Cihanpur twitter hesabından'İtalya'da yapılan Oxford-Astersenka aşısı için acil kullanım izni Gıda ve İlaç Kurumu tarafından verildi'dedi.

Şimdiye kadar korona aşıları içinde İran'da acil kullanım izini (EUA), Güney Kore, Rusya ve İtalya tarafından üretilen Oxford-Asterzenka aşısına verildi.

Bu aşılara yanı sıra, İran Gıda ve İlaç Kurumu Rusya'nın Sputnik V, Çin'in Sinofarm ve Hindistan'ın Kovacxin adlı aşılarına acil kullanım izni verdi.

Sağlık Bakanlığı'nın son açıklamasına göre şu ana kadar İran'a yaklaşık 3 milyon iki yüz bin doz korona aşısı ithal edildi.

Sağlık Bakanlığı şu açıklamayı da yaptı: Şimdiye kadar 1 milyon 570 bin 588 kişiye ilk doz Korona aşısı yapıldı ve 312 bin 137 kişi ikinci dozu alarak aşılandı.Ülke çapında enjekte edilen toplam aşı sayısı 1 milyon 882 bin 725 doza ulaştı.

İran'daki korona aşılama programı, sağlık çalışanlarının da dahil olduğu ilk aşamadan sonra şu anda ikinci aşamada ve 80 yaş üstü yaşlıların aşılanması bu aşamada devam etmektedir.