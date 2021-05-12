Yaptırımlar toplumun en yoksul kesimini hedef alıyor

Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Ruhani, Afganistan'da kız okuluna yapılan saldırıya değinerek, 'Bugünlerde iki çok üzücü olay oldu. Afganistan'daki olay çok üzücü ve dayanılmazdı. Bir kız öğrencinin öldürülmesi ne anlama geliyor? Bu insanlar İslam'ı gözden düşürdüler' dedi.

İsrail rejiminin son günlere işlediklerine cinayetlere işaret eden Ruhani, 'Asıl cinayetiü Filistin'e karışan ve cinayet işleyenlerdedir. Hem Doğu hem Batı. Bu değerli Filistinliler rahat bir gece geçirmemişlerdir. Bu insanların günahı nedir?' diye konuştu.

Batı ve ABD'nin bölge ve Filistin'e karşı bir vekalet grubu oluşturduğunun altını çizen Ruhani, 'Suriye, Irak, Afganistan, Lübnan, Bahreyn, Pakistan, Yemen, Afrika, Kuzey Afrika ve bölgedeki her ülkede işlenen cinayetler, bu vekalet grupları tarafından yapılmaktadır' ifadesini kullandı.

Yaptırımların halkın haklarını yemek anlamına geldiğini dikkati çeken Ruhani, 'Yaptırımlar, toplumdaki en fakir insanlara doğrudan baskı yapılması, ilacı olmayan veya pahalı satın almak zorunda kalan hastalara baskı yapılması, dükkana gidip günlük yemek isteyen fakirlere baskı yapılması ve bir gecede ekmeğinizi elinizden alması anlamına geliyor. Yaptırım yurt dışından istediğini malları daha pahalıya almak ve ithal etmek demektir' diye belirtti.

İranofobiyi yendiklerine vurgu yapan Ruhani, 'Bugün İranofobi 10 yıl önceki anlamda değil. BM Güvenlik Konseyi'nin 7. maddesinde olan, yani savaşın eşiğinde olan bir ülkeydik. Ülkeyi bu durumdan çıkardık' diye konuştu.

Ruhani, Kudüs'ü işgal eden rejimin İranofobisini hatırlatarak, 'Bu dönemde Siyonist rejim, İran'ın bölgesinin başlıca düşmanı, komşularının düşmanı olduğunu iddia etmekteydi. Bazı hükümetler de bilmeden ya da etki altındaydı ve İran'ın onların düşmanı olduğuna inanmışlardı' diye ekledi.

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