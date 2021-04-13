Zarif: Yaptırımlar ve sabotajlar ABD'ye müzakere kozu sağlamayacak

Resmi ziyarette bulunmak üzere dün akşam başkent Tahran'a gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelen Zarif, Rus mevkidaşı ile düzenlediği ortak batın toplantısında, Rusya Federasyonu'nun Netenz'daki sabotaja karşı güçlü duruşunu takdir ederek, iki ülke arasında iş birliğinin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

ABD'nin taahhütlerini durmadan yerine getirmesi ve tüm yaptırımları kaldırmasının gerekli olduğunu ve İran'ın bunu doğruladıktan sonra kendi adımlarını atacağını ifade eden Zarif, 'Devrim Lideri'in söylediği gibi Nükleer Anlaşma taahhütlerine geri dönmekte sorun yaşamıyoruz, ancak Amerikalılar, ne yaptırımların ne de sabotajın onlara müzakere kozu sağlayamayacağını ve bu eylemlerin durumu kendileri için daha da zorlaştıracağını bilmelidir' diye belirtti.

Zarif, Avrupalıların son dönemdeki yaklaşımı ve eylemleri ile ilgili bir soruya cevaben, 'Avrupa Birliği, son yıllarda yükümlülüklerini yerine getiremeyerek ve ABD'nin baskısına yenik düşerek giderek uluslararası ilişkilerdeki önemini kaybettiğini göstermiştir. Bugün Avrupalılar, ABD'nin 82 milyon İranlının gıda ve ilaç güvenliğine yönelik terör tehdidi eylemini kınamak ve UAEK himayesinde zenginleştirme sahasında yapılan sabotaj eylemine karşı hareket etmek yerine yumuşak bir tonla yorum yapmanın yanı sıra ülkenin askeri yetkililerine karşı hareket ediyor. Bunlar sadece Avrupa Birliği'nin dünyada yeri olmadığını dünyaya kanıtlamasına neden oluyor' değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği'nin aslında sadece ABD'nin politikalarını değil, aynı zamanda ABD ve Siyonist rejim içindeki en aşırılık yanlısı grupları da takip ettiğini ve bunun Avrupa için büyük bir utanç kaynağı olduğunun altını çizen Zarif, bazı İranlı yetkililere yaptırım uygulayan AB eylemini yıkıcı olarak nitelendirerek, 'Bu eyleme karşılık vereceğiz. Dün İran'ın bu eyleme ilişkin bazı kararlarını açıkladık ve bu yasa dışı eyleme karışan Avrupalılara yönelik yaptırımları düşünüyoruz ve bu süreci devam edeceğiz' diye konuştu.

Avrupalıların her şeyden önce kendi haysiyetlerini düşünmeleri gerektiğini söyleyen Zarif, Avrupa'nın ahlaki açıdan üstün bir konumda olmadığını ve dünyaya vaaz veremeyeceğini bilmesi gerektiğini, Avrupa'nın yabancı düşmanlığının ve İslam karşıtlığının Müslümanlar için korkunç koşullar yarattığını ve İranlı yetkilileri boykot edecek ne itibara ne de konuma sahip olduklarını kaydetti.

Zarif, muhabilrerin bazı Batılı medya kuruluşlarının Netenz sahasındaki sabotaj olayının zenginleştirme sürecini dokuz ay geciktireceğini ve İranlı müzakerecilerin müzakerelerde zayıf konuma düşeceği yönünde iddiaları ile ilgili sorusuna, 'Netenz'de yapılanlar, İran'ın nükleer ilerlemek adına bu terörist aptallığı telafi etmek için yasal olarak her şeyi yapmasını mümkün kılıyor. Netenz, yakın gelecekte daha gelişmiş santrifüjlerle ilerleyecektir. Netenz olayının failleriyle ilgili soruşturmalar sürüyor ve İsrail sorumluysa cevap verecektir. İsrailliler, İran halkına yönelik yaptırımların kaldırılmasını engelleyebileceklerini düşünüyorlarsa, yanılıyorlar. İtan gelecekte nükleer müzakerelere eli daha gülü şekilde katılacak' diye ekledi.

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