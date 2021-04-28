Tahtırevançı: Yaptırımlar sağlık krizi ile mücadeleyi engelliyor

BM Genel Kurulu'nda düzenlenen Yüksek Düzeyli Dijital İşbirliği Zirvesi'nde konuşan İranlı Büyükelçi, 'Bilgi ve iletişim teknolojisiyle ilgili konular dahil olmak üzere bilim ve teknoloji, mevcut sağlık kriziyle başa çıkmak için gerekli araçlardır. Öte yandan, bilgi ve iletişim teknolojisi, salgına ilişkin kamuoyunu daha önce görülmemiş bir şekilde bilinçlendirmekle kalmadı, aynı zamanda hastalığın önlenmesi, teşhisi ve tedavisinde de önemli bir rol oynadı' diye belirtti.

Gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler arasında, özellikle dijital alanda, dijital uçurumun aşılması ve bu alandaki ülkelerin ihtiyaçlarının, özellikle de bu tür kritik durumlarda acil ihtiyaçlarının karşılanması konusundaki endişelerini dile getiren Tahtırevançı, gelişmekte olan ülkelerdeki dijital uçurumun zorluğunu da ele alan İstihbarat Derneği Zirvesi kararlarının uygulanmasının önemini vurguladı.

Bu boşluğun kapatılmaması durumunda dünyanın dört bir yanındaki insanların yaşamlarının ve refahının etkileneceği uyarısına bulunan Tahtırevançı, 'Bu büyüklükte ve yoğunlukta bir salgınla başa çıkmak için, AIDS ve Ebola ile mücadele gibi vakalardaki kolektif geçmiş deneyimlerimiz, elverişli bir dış çevrenin varlığının çok gerekli olduğunu gösteriyor' ifadesini kullandı.

Uygun bir platform oluşturmak için iletişim ve bilgi teknolojileri gibi yürütme araçlarına erişimin çok önemli olduğuna dikkati çeken Tahtırevançı, 'Bu nedenle, gelişmiş ülkelerden, siyasi kaygılar ne olursa olsun, finansal kaynaklar, teknoloji transferi ve kapasite geliştirme taahhütlerini yerine getirmeleri beklenmektedir' diye konuştu.

İran İslam Cumhuriyeti dahil tüm dünya ülkelerinin yeni dönemin en tehlikeli salgını ile mücadele ettiğini hatırlatan İranlı Büyükelçi, 'Yasa dışı yaptırımlar da dahil olmak üzere tek taraflı tedbirler, özellikle genel halkı ve onların yaşam ve sağlık haklarını hedef almıştır. Öte yandan, bu tür gayrımeşru eylemler dijital eşitlikle tam bir tezat oluşturuyor ve yaptırım altındaki ülkeler ile diğer ülkeler arasındaki dijital uçurumu derinleştiriyor' diye ekledi.

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