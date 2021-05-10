Irak'ın Tahran Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İranlı yetkili bu görüşmede İran'ın Kerbela Başkonsolosluğu'na düzenlenen saldırıyı kınayarak, İran'ın diplomatik binalarını 1963 Viyana Sözleşmesi uyarınca korumak için Irak hükümetinin güvenlik önlemlerinin sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Irak'ın Tahran Büyükelçisi de görüşmede, yaptığı açıklamada, 'Irak hükümeti misyonların güvenliği konusunda kabul eden ülke olarak, bunların güvenliğini sağlamaya kararlıdır' dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade de, Kerbela'daki İran Başkonsolosluğuna düzenlenen saldırı hakkında, 'En başından itibaren ilgili Iraklı yetkililer, Başkonsolosluk ve Bağdat'taki Büyükelçiliğimiz aracılığıyla temasa geçildi ve saldıranlara karşı önlem alındı. Irak hükümetinin görevlerini yerine getirmesini bekliyoruz' dedi.

Düzenlediği haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hatipzade, 'İran bu saldırıyı şiddetle kınıyor. Irak hükümetinin 1961 Viyana Sözleşmesi kapsamındaki diplomatik misyonları koruma görevlerinde dikkatli olacağını umuyoruz. Dışişleri Bakanlığı da dün gece Irak'ın Tahran Büyükelçiliğine bir protesto notası gönderdi ve Irak hükümetinin bu konudaki görevlerini yerine getirmesini bekliyoruz' diye belirtti.

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