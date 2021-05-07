Tahti Revançi: Siyonist rejim Kimyasal Silahlar Konvansiyonunu kabul etmeye mecbur bırakılmalı

BM Güvenlik Konseyi’nde düzenlenen Suriye’de Kimyasal Silahlar konulu toplantıda konuşan Tahti Revançi, siyasi hedefler ve saikleri ile bildiriler yayınlama ve karşı çıkmaların konvansiyonun itibarını zedelediğini ve zayıflattığını söyledi.

Tahti Revançi, bazı ülkelerin konvansiyonu siyasi amaçlar doğrultusunda kullanmasını eleştiren Tahti Revançi, bunun çoğulculuk önündeki sorunlardan biri olduğunu ve bu durumun konvansiyon meşruiyetini ve güvenini sarstığını ve üye ülkeler arasında ihtilaflar yarattığını söyledi.

Suriye ile ilgili alınan kararları eleştiren Tahti Revançi, alınan son kararın yanlı ve konvansiyon hedeflerine aykırı olduğunu söyledi.

Bu kararın Kimyasal Silahların Önlenmesi Kurumunun tarafsızlığını zedelediğini ifade eden Tahti Revançi, bu kararın silahsızlanma ve yayılmayı önlemede istenmeyen sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

İran’ın nükleer silahların en büyük kurbanı olduğunu ifade eden Tahti Revançi, bir kez daha kimyasal silahların kim tarafından kimin aleyhine ve nerede olursa olsun kullanımını şiddetle mahkum etti.

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2012