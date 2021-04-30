30 Nis 2021 19:28
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News Code: 84313968
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İranlı sporcu Poomse Dünya Şampiyonasında bronz madalya kazanı

İranlı sporcu Poomse Dünya Şampiyonasında bronz madalya kazanı

Tahran, IRNA- İranlı sporcu Güney Kore’de online olarak düzenlenen Tekvando 2021 Dünya Şampiyoasınnda Poomse kategorisinde bronz madalya kazandı.

İranlı sporcu İhsan Sedaget şu ana kadar bir çok madalya kazanmıştır fakat Güney Kore’de de bronz kazanmayı başardı.

Rekabetler online olarak ve bir ay süre ile düzenlendi ve rekabetlere 49 ülkeden 486 sporcu katıldı.

İranlı katılımcılar rekabetlere milli takım ve serbest olarak katıldılar. İranlı sporcular milli takım dalında iki altın, bir gümüş ve bir bronz kazanırken, serbestte de 3 altın, 3 gümüş ve bir bronz kazandılar.

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