İran'dan 26 ülkeye deniz ürünleri ihracatı

İRNA'ya konuşan Hun Mirzayi, 'Bu miktarın 700 bin tonu deniz balığı ve 800 bin tonu hidrotermal, soğuk su ve karides yetiştiriciliği olacak' dedi.

Ülkede su ürünleri yetiştiriciliği altyapısına çok yatırım yapıldığını ve bu yıl ilk kez su ürünleri yetiştiriciliğinin deniz balıkçılığını geride bırakacağını kaydeden Hun Mirzayi, 'Bu yıl karides yetiştiriciliği, havyar, mersin balığı eti, soğuk ve sıcak su balıkları ve süs balığı üretimi sektörlerinde üretim artışı göreceğiz' diye belirtti.

Geçen yıl 26 ülkeye 140 bin ton deniz ve çiftlik balığı ihracatı ile 430 milyon dolar değerinde döviz girdisi sağladıklarını ifade eden Hun Mirzayi, 'Bu yıl deniz ve tarımsal su ürünleri ihracatı, koronadan kaynaklanan risklere rağmen artacak' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish