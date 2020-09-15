İran alabalık üretiminde dünya birincisi

Tahran'da düzenlenen bir törende konuşan Hun Mirzayi, 'Son yıllarda balık türleri ile deniz ürünlerinin üretimi büyük ölçüde artış göstermiştir. Örneğin İran halihazırda karides üretiminde dünyada onuncu sıraya yerleşirken, Hint Okyanusu'ndan avlanmakta dünya ikincisi ve bölge birincisidir' dedi.

İslam Devrimi yılında deniz ürünleri üretminin 32 bin ton civarında olduğuna dikkati çeken Hun Mirzayi, bunlardan 29 bin tonunun serbest avlanma sonucu elde edildiğimi, ancak şu an bu alandaki üretimin 1 milyon 280 bin tonu geçtiğini kaydetti.

İran'da deniz ürünleri üretminin yıllık 1 milyon 370 bin ton kadar olduğuna değinen Hun Mirzayi, gelecek yıl bunun 1 milyon 500 bin tona yükselmesinin beklendiğini ifade etti.

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