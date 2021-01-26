Koronaya rağmen deniz canlıları ihracatında %6 büyüme

Bu yıl kuru balık ve kurutulmuş küçük balık üretimi için teknik genelgelerin tamamlanması ve iki endüstriyel birimin faaliyete geçirilmesi ile ihracat ürün portföyüne bir ürün daha eklendiğini kaydeden Gülşahi, kurutulmuş balık ihracatının yaklaşık 18 bin tona ulaştığını ve yaklaşık 18 milyon dolar değerinde olduğunu belirterek, 'Umman, Myanmar ve Malezya, bu yıl ticari boyutta ülkenin yeni hedef ihracat pazarları oldu' dedi

Önümüzdeki yıl ihracat geliştirme programlarının devam etmesi ile en az üç ihracat noktasının ve birkaç yeni ürünün ihracat sepetine eklenmesini umduğunu ifade eden Gülşahi, 'İran deniz canlıları kişi başı tüketimi önceki yılın sonunda yaklaşık 13.3 kg'ken ve 2018 yılına kıyasla %9.9 arttı' diye ekledi.