İran'ın balıkçılık endüstrisi, su ürünleri üretimini birkaç kat artırabilir

Araştırma, yürütme ve uygulama sektörlerinde büyük bir üretim kapasitesi ve deneyimli insan gücünün varlığına dikkati çeken Hun Mirzayi, 'Ülkenin üretimi artırma kapasitesinin yüksek olduğu açık. Ülkenin karides üretimi 2013 yılında 12 bin 700 ton civarında iken geçen yıl 49 bin tona ulaşarak 4 kat artış gösterdi' diye belirtti.

Karides yetiştiriciliği altyapısının 23 bin hektara ulaşacağını ve son üç yılda hektar başına ortalama 4,2 ila 4,3 ton üretim ile 100 bin ton üretim kapasitesine yükseleceğini ifade eden Hun Mirzayi, '2021 yılındaki Altıncı Kalkınma Planına göre, 60 bin ton karides üretimimiz olmalı, ancak ülkenin altyapısı en az 100 bin ton üretime bile hazır' diye konuştu.

Havyar balıkları alanında ülkenin havyar üretiminin son sekiz yılda 12 kattan fazla arttığına değinen Hun Mirzayi, 'Ruhani hükümeti yılları boyunca bu alana iyi yatırımlar yapıldı ve şimdi ülkenin 21'den fazla ilinde geliştirilebilen ve sadece tesis desteğine ve önündeki engellerin kaldırılmasına ihtiyaç duyan havyar balığı çiftliklerimiz var' değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl bir milyon 222 bin tondan fazla balık üretimi kaydedildiğini dile getiren yetkili, 'İran İslam Cumhuriyeti Gümrükleri tarafından açıklanan geçen yılın 11 aylık istatistiklerine göre kovid-19 hastalığının ortaya çıkması ve yaptırımlar nedeniyle yaklaşık 17 bin ton ihracatımız oldu' diye ekledi.

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