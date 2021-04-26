İran, Endonezya’nın batan denizaltısından dolayı başsağlığı diledi

Hatibzade bu olaydan dolayı vefat eden personelin ailelerine ve Endonezya devletine başsağlığı diledi.

Endonezya’da 21 Nisan’da kaybolan ve 3 gündür arama faaliyetlerinin sürdüğü denizaltıdaki 53 mürettebatın hayatını kaybettiği açıklandı. Channel News Asia'daki habere göre, denizaltının enkazı, Bali Adası açıklarında üç parçaya ayrılmış halde bulundu.

KRI Nanggala-402 adlı denizaltı ile 21 Nisan'da irtibat kesilmişti.



Denizaltının, Bali Adası'nın 95 kilometre kuzeyinde kaybolduğu açıklanmıştı.

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