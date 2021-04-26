26 Nis 2021 23:23
Journalist ID: 1942
News Code: 84309933
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İran, Endonezya’nın batan denizaltısından dolayı başsağlığı diledi

İran, Endonezya’nın batan denizaltısından dolayı başsağlığı diledi

Tahran, IRNA- İran İslam Cumuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Endoezya’da batan denizaltıdan dolayı başsağlığı diledi.

Hatibzade bu olaydan dolayı vefat eden personelin ailelerine ve Endonezya devletine başsağlığı diledi.

Endonezya’da 21 Nisan’da kaybolan ve 3 gündür arama faaliyetlerinin sürdüğü denizaltıdaki 53 mürettebatın hayatını kaybettiği açıklandı. Channel News Asia'daki habere göre, denizaltının enkazı, Bali Adası açıklarında üç parçaya ayrılmış halde bulundu.

KRI Nanggala-402 adlı denizaltı ile 21 Nisan'da irtibat kesilmişti.

Denizaltının, Bali Adası'nın 95 kilometre kuzeyinde kaybolduğu açıklanmıştı.

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