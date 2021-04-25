İran, benzen üretiminde kendi kendine yeterlilik kazanıyor

İran Petrol Bakanlığı'na göre, İbn-i Sina petrokimya şirketi geçen yıl 85.610 ton benzen üretti.

İbn-i Sina petrokimya fabrikası, benzen üretim kapasitesini yüzde 10 artırmayı başarmış, bu da ülke ihtiyacını karşılamaya yetecek kadar bu maddenin yaklaşık 86 bin ton üretimini sağlamıştır, Ayrıca, üretilen miktarlar gelecekte artacaktır.

Petrokimya Şirketi Ticari Müdürü Erdelan Sadakatzade,’Petrokimya ürünlerinin üretimindeki artış, ülkeyi deterjan ve hijyen ürünlerinde temel ürün olarak kullanılan stratejik ürün benzen ithal etmekten kurtarmıştır. Yerli ürünler ülke ihtiyacının karşılanması için kullanılabilir ‘diye belirtti.

Petrokimya Şirketi Ticari Müdürü Erdelan Sadakatzade, İran'ın sert ve tek taraflı yaptırımlara rağmen benzen ihraç edebileceğini söyledi.

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