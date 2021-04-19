Ordu Başkomutanının yabancı ülkelerin askeri ataşeleri ile yetkililerine mesajı

18 Nisan Ordu Günü dolayısıyla yabancı ülkelerin askeri ataşeleri ile yetkililerine bir mesaj gönderen General Musevi, '20. yüzyılın son on yıllarında gerçekleşen ve İran, Batı Asya bölgesi ve dünyada entelektüel, kültürel ve siyasi boyutlarda çok geniş ve derin bir etki bırakan İslam Devrimi, dünyanın büyük devrimlerinden biridir. İslam Devrimi'nin sömürgecilik ve emperyalizm karşıtı niteliği göz önüne alındığında, bu büyük devrimin zaferinden hemen sonra, özellikle devrimi destekleyici yapılara karşı komplolar kurulmaya başlandı' ifadesini kullandı.

Devrim'in yabancı düşmanları ve İran'ın küresel emperyalizm sultasından kurutulmasına müsamaha göstermeyen odakların, devrimi yok etmek için karmaşık planlar yaptıklarına değinen General Musevi, 'Orduyu dağıtma sloganı attılar, devrimi ve ülkeyi ordudan gereksiz ilan ettiler' diye belirtti.

General Musevi mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

'Orduya yönelik yaygın saldırı, tarihi bir fermanla İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu İmam Humeyni Ordu'yu destek mesajını yayınlamasına sebep olarak Ordu'nun tekrar canlanmasına katkı sağladı. Ordunun şeref ve saygısını teminat altına alan bu önemli karar, orduyu kurtardı, ülkeye ve devrime karşı çeşitli komplolara engel oldu.

İslam Devrimi'nin zaferinden sonraki yıllarda yaşanan iç, bölgesel ve uluslararası gelişmeler, İmam Humeyni'nin orduyu koruma ve desteklemedeki derin ve akıllı görüşünü açıkça gösterdi, İran'ın toprak bütünlüğü, devrimin ve devletin devamı milyonlarca İranlı erkek ve kadının mücadelesi ve binlerce şehidin şehitliği sonucu bir İslam'ı garantiledi.

Ayrılıkçılık da dahil olmak üzere çeşitli komploların yenilgisi, Sekiz Yıllık Savaşın dayatılması, devrim düşmanlarının çeşitli alanlarda kötülük ve güvensizlik yaratması, İmam Humeyni'nin öngörü ve sürdürmedeki ilahi düşüncesinin sonucuydu. Bu ordunun ayakta kalmasına ve ülkenin ve devletin geleceğinde belirleyici ve belirleyici bir rol oynamasına fırsat verdi'.

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