Türkiye'ye seyahat ile ilgili medyada çıkan haberler ahlaki değil

Daha önce de açıklandığı gibi, Türkiye ile yolcu trafiğinin iptaline ilişkin Sağlık ve Tıp Eğitimi Bakanlığından resmi ve idari yazının alınması üzerine konunun Korona ile Mücadele Kurulu'na iletildiğini kaydeden Samani, 'Dışişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere ilgili kurumların uzman görüşüne göre komite üyelerinin özeti Cumhurbaşkanı Ruhani'ye ve Korona ile Mücadele Kurulu Başkanı'na bildirildi' diye konuştu.

Kurul tarafından verilen görüğün Cumhurbaşkanı'nca kabul edildiğini ifade eden Samani, 'Böylece Cumhurbaşkanı Ruhani tüm Türkiye turlarının derhal iptal edilmesine karar verdi' diye kaydetti.

Daha önce de Hava Yolları Birliği Sekreteri Maksud Esadi Samani, Korona ile Mücadele Kurulu'nun kararı ve İçişleri Bakanlığı'nın talimatı ile Türkiye'ye turların durdurulduğunu, ancak bu ülkeye uçuşların askıya alınmayacağını bildirmişti.

İRNA'ya konuşan Esadi Samani, İran'dan Türkiye'ye yapılan uçuşlarla ilgili, 'Ulusal Korona ile Mücadele Kurulu'nun kararının Turizm Bakanlığı'na iletilmesi ile Türkiye'ye yapılan turlar iptal edildi. Ancak Türkiye'ye bireysel olarak seyahat etmek isteyen yurttaşların gerekli işlerini yürütmek için uçuşlar kesintiye uğramayacak ve iki ülke arasındaki gidiş-dönüş seferleri devam edecek' dedi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Salman Samani de yaptığı açıklamada, 'Türkiye ile yolcu trafiğinin iptal edilmesine ilişkin Sağlık ve Tıp Eğitimi Bakanlığından bir mektup aldıktan sonra konu Milli Güvenlik, Sosyal ve Disiplin Kurulu'na sevk edildi' diye belirtti.

Kızılay Derneği'nin Türkiye ile kara ve hava sınırlarında sağlık hizmetlerini iyileştirmek ve karadan Türkiye'den giren yolcuların sıkı kontrolünü yoğunlaştırmak için acilen harekete geçmesi kararlaştırıldığı duyuruldu.

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