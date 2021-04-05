Korona salgını nedeniyle Türkiye'ye uçuşları askıya alma planı yok

İRNA'ya konuşan Esadi Samani, Türkiye uçuşlarının devam ettiğini belirterek, 'Şu ana kadar tüm uçuşlar plana göre gerçekleştirilmektedir' diye konuştu.

Türkiye'ye uçuşların askıya alma planlarının olmadığını söyleyen Esadi Samani, ortak sınırda koronayı kontrol altına almak için olası yeni tedbirlerin devreye girebileceğini ifade etti.

Esadi Samani, Korona ile Mücadele Kurulu'nun bir sonraki toplantısında uçuşların askıya alınması konusunu ele alması ve uçuşların askıya alınması yönünde bir kararın verilmesi durumunda İran'dan Türkiye'ye uçak seferlerinin durdurulacağını sözlerine ekledi.

İki gün önce İçişleri Bakanı Abdürrıza Rahmani Fazli'ye mektup gönderen Sağlık Bakanı Said Nemeki, Türkiye ile İran arasındaki hava ve kara sınırlarının bir hafta süreyle durdurulması gerektiğini söylemişti.

Mutasyona uğramış virüsün Türkiye'de yaygınlaşması nedeniyle İçişleri Bakanı'na mektup yazan Nemeki, mektubunda Türkiye ile İran arasındaki hava ve kara sınırlarının bir hafta süreyle durdurulması ve valilerin bu konuda iş birliği yapması gerektiğini vurguladı.

Nemeki mektupta şu ifadeeri kullandı:

'Türkiye'de bulunan ve ülkeye giriş yapmak isteyen İran vatandaşları ile İran'da bulunan ve ülkeyi terk etmek isteyen Türk vatandaşları, ilgili protokolleri gözlemleyerek PCR testi yapıp, giriş çıkış yapabilirler.

Türkiye'de mutasyona uğramış virüsün yaygınlaştığı için önümüzdeki 48 saat içinde söz konusu ülke ile hava ve kara sınırlarının kapatılması gerekmektedir. Kara ve hava sınırlarından yurttaşların ülkeye girmesi durumunda şüpheli veya olumlu durumlar için de karantina gerekmektedir.

Değerli valilere bu konuda gerekli iş birliği ve yardımı sağlamaları talimatını vermenizi isterim'.

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