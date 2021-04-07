İran'dan Ukrayna'ya tepki

Ukrayna Dışişleri Bakanı ve Yardımcısının medyaya yansıyan son açıklamalarına tepki gösteren Baharvend, 'Medyada Ukraynalı meslektaşlarımızın açıklamalarını görüyor ve onlara dikkat ediyoruz. Ancak bazen yapıcı olmayan bazı yorumların nedenini anlamıyoruz' diye belirtti.

Ukrayna uçağının trajik düşüşüyle ​​bağlantılı olarak İran İslam Cumhuriyeti'nin eylemlerini bir kez daha hatırlatmaya gerek duydukların kaydeden Baharvend, 'Olay yerindeki uçak kazasından Paris'teki kara kutuların okunmasına kadar, soruşturmanın çeşitli aşamalarında Ukrayna hükümetinin temsilcileri hazır bulundu. Kiev ve Tahran'da iki tur görüşme yaptık ve sivil, yargı, askeri, dışişleri bakanlıkları vb. dahil olmak üzere çeşitli İran ve Ukrayna kurumlarının temsilcileri, kazanın nasıl yaşandığına dair toplantılara ve ayrıntılı açıklamalara katıldı' değerlendirmesini yaptı.

Üçüncü tur görüşmelerin Kiev'de yapılmasını kabul ettiklerini dile getiren Baharvend, 'Ukrayna tarafı, üçüncü turun yapılmasını önce belgelerin temin edilmesine bağladı, ancak ikinci tur görüşmelerinden 7 ay geçmesine karşın Ukrayna tarafı, Kiev'de yapılacak bir sonraki toplantının tarihini açıklamadı. Buna rağmen zaman kaybetmemek için İran İslam Cumhuriyeti, uluslararası havacılık hukukuna uygun olarak yükümlülüklerini dikkatli ve hızlı bir şekilde yerine getirme kararı aldı' ifadesini kullandı.

Baharvend, 'Sivil Havacılık Teşkilatı, kaza inceleme ekibinin teknik raporunu belirlenen zamanda ilgili ülkelere ve ICAO'ya ve kamuoyunun bilgisine sunmuştur. Bu trajedinin meydana gelmesinde sanıklar tespit edilmiş ve şu anda 10 kişi hakkında iddianame hazırlanmıştır ve mahkeme yakında davayı görüşecek. Hayatta kalanların tazminat parası hükümet tarafından sağlandı ve Karayolları, Konut ve Şehircilik Bakanlıkları'na kazada yaşmını yitirenlerin ailelerine ödenmek üzere verilmiştir' diye ekledi.

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