Hatibzade: Ukrayna uçağı konusu BM Raportörü Callamard'ın yetkisi çerçevesinde değildir

Hatibzade, yaptığı yazılı açıklamada, Callamard'ın incelemelerinin yanlış, çarpıtılmış ve yanlı bilgilere dayandığını ve İran'ın muteber olmayan delillerle suçlandığını belirtti.

Callamard'ın konuyu kendi yetki alanında değerlendirse dahi teknik raporun ve ilgili iddianamenin yayınlanmasını beklemesi gerektiğini ifade eden Hatibzade, teknik raporun 29 Aralık 2020'de ilgili ülkelere gönderildiğini ve 21 Mart'a kadar nihai şeklinin kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

Hatibzade, bugüne kadar üç ülkenin verilen rapora teknik görüşlerini belirttiklerini ve bu görüşlerin de teknik raporu onaylar nitelikte oluğunu ifade eden Hatibzade, nihai raporun da 21 Mart’a kadar paylaşılacağını söyledi.

Ukrayna Havayollarına ait "Boeing 737" tipi yolcu uçağı, 8 Ocak 2020'de Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra insani hata sonucu düşürülmüştü.

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