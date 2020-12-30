Ukrayna uçağı kurbanlarının her biri için 150 bin doların tahsis edilmesi onayladı

Bakanlar Kurulu bugünkü toplantısında, mağdurların ölümünden doğan zararların milliyet, vatandaşlık ve cinsiyet ayrımı yapılmadan ve kanunlara göre kurbanların yakınlarına ve özellikle mirasçılarına ödenmesi gerektiğini onayladı.

Ukrayna Havayolları'na ait 752 uçuş numaralı 167 yolcu ve 9 mürettebatlı Boeing 737-800 tipi uçak, İmam Humeyni Havalimanı'ndan 8 Ocak 2020 günü sabah 06.12'de Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere havalandı. Ancak havaalanı ile bağlantı koptuktan sonra saat 6:18 sıralarında Tahran ilindeki Sabaşehr yakınlarında düşmesi sonucu tüm mürettebat ile yolcular olay yerinde hayatını kaybetti. Kazadan birkaç gün sonra, bir insan hatasının bir füzenin yolcu uçağına çarpmasına neden olduğu ortaya çıktı.

Olayın ardından İran, kazayla ilgisi bulunan ülkelerle İran Havacılık Örgütü binasında çok taraflı görüşmeler yaptı. Bu görüşmelerde taraflar tazminat konusunda bir anlaşmaya vardı ve İran'ın son kaza raporu da hazırlanmış ve yakında yayınlanacaktr.

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