Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Asya Futbol Konfederasyonu'nun kararı siyasidir

Ev sahipliği İran Milli Futbol Takımından almak ve maçların Bahreyn'de düzenlenmesi yönündeki karar, İran diplomatik ve spor kurumlarının ev sahiplığı hakkını geri almak için büyük çaba harcamasına neden oldu. Spor Bakanı Mesut Sultanifer, Ulusal Olimpiyat Komitesi Başkanı Seyed Reza Salehi Emiri, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sayit Hatibzadeh ve Futbol Federasyonu Başkanı Şahabeddin Azizi Hadem, Spor ve Gençlik Bakanlığı'nda önemli bir toplantı yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatibzade toplantının sonunda yaptığı açıklamada 'Bugün Spor Bakanı, Ulusal Olimpiyat Komitesi Başkanı, Futbol Federasyonu Başkanı ve bazı etkili şahsiyetlerle ev sahiplığı hakkının İran'dan alınması ile ilgili herşeyi incelemek amacıyla güzel bir görüşme yaptık. Ev sahipliği hakkının İran'dan alındığı konusundan haberdar olduğumuz andan itibaren spor diplomasisini başarılı kılmak için her türlü çabayı gösterdik.En başından beri bir spor diplomasisi başlattık ve bu alanda futbol taraftarları için en iyi sonuçları almaya çalışıyoruz'ifadesini kullandı.

Hatipzade,Asya Futbol Konfederasyonunun İran'ı ev sahipliği yapmaktan mahrum bırakma kararının spora değil, siyasi bir karar olduğunu bellirtti

Hatipzade, 'İran futbolu için en iyi sonucu kaydetmek için ellerimizden geleni yapacağız. İranlı futbolcuların halkın taleplerini yerine getirmesi için mümkün olan her şeyi yapmalıyız ve var gücümüzle onların yanında duracağız'diye ekledi.