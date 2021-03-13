Zarif'in Borrell'e yazdığı mektup İran'ın durumunu açıklıyor ve herhangi bir plan içermiyor

Gzetecilerin Dışişleri Bakanı Zarif'in AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell'e gönderdiği mektubuyla ilgili sorusuna yanıt veren Hatipzade, 'Zarif Nükleer Anlaşma ile ilgili gelişmeler hakkında İran'ın duruşunu içeren bir mektup yazarak, 12 Mart günü Borrell'e göndermiştir' yanıtını verdi.

Zarif'in Borrell'e ve ondan önce Federica Mogherini'ye Nükleer Anlaşma hakkında birkaç mektup yolladığına eğinen Hatipzade, bu mektubun da bu konuda hazırlanıp gönderildiğini dile getirdi.

Zarif'in Borrell'e yazdığı mektubun İran İslam Cumhuriyeti'nin tutumunu açıklığa kavuşturduğunu ve herhangi bir plan içermediğini söyleyen Hatipzade, 'İran'ın Borrell'e yolladığı mektubunda, ABD'nin Nükleer Anlaşma'ya aykırı olarak yaptığı ihlallerini düzeltmek ve acımasız yaptırımları kaldırmak istiyorsa, ilk adımın bu anlaşma ihlalci taraf olarak am dönüş yapması gerektiği açıklanmıştır' diye ekledi.

Dün medyada çıkan heberlerde Zarif'in AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e, yeni ABD yönetiminin yanı sıra Nükleer Anlaşma üyesi üç Avrupa ülkesinin anlaşmaya ilişkin tutumlarını eleştirdiği bir mektup gönderdiği açıklanmıştı.

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