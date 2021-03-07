Nükleer Anlaşma üyesi tüm ülkelerin BMGK 2231 sayılı kararını tam olarak uygulaması gerekmektedir

Resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Tahran'a gelen İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney'yi kabul eden Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın bölgesel krizleri çözmek için uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmaya hazır olduğunu kaydederek, Avrupalı ​​ortaklarla çeşitli düzeylerde, ikili, bölgesel ve uluslararası sorunları çözmenin en iyi yolunun karşılıklı saygı temelinde herhangi bir tehdit veya baskıdan uzak şekilde müzakerelere dayalı olduğunu vurguladı.

Yasa dışı yaptırımların ve İran halkı üzerindeki azami ABD baskısının başarısızlığına ve bunun yeni ABD yönetimi tarafından kabul edildiğine değinen Ruhani, 'Nükleer Anlaşma'nın çok taraflı bir uluslararası anlaşma olarak faaliyete geçirilmesi, ABD yaptırımlarının kaldırılmasına ve tüm üyelerin bütün yükümlülüklerini yerine getirmesine bağlıdır' diye belirtti.

Nükleer Anlaşma yükümlülükleri konusunda Avrupa'nın hareketsizliğini ve eylemsizliğini eleştiren Ruhani, 'İran, Nükleer Anlaşma'nın korunması için bedel ödeyen tek taraftır, ancak bu durum bu şekilde devam edemez ve bu anlaşmayı sürdürmek ve canlandırmak için, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararının bütün üye devletler tarafından tam olarak uygulanması zorunludur' dedi.

İran'ın, İslami Şura Meclisi kararına dayanarak Ek Protokol'ün uygulanmasını askıya alma eylemine dikkati çeken Ruhani, 'Ek Protokol'ün uygulanmasının askıya alınmasına rağmen, İran halen Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile işbirliği yapmaya ve görevlerini yerine getirmeye kararlıdır. İran, yasa dışı ABD yaptırımlarının kaldırılması ve sindirme ve baskı politikasının kaldırılmasının ardından derhal Nükleer Anlaşma hükümlerine uygun olarak acil telafi edici önlemler almaya ve yükümlülüklerini yerine getirmeye hazırdır' ifadesini kullandı.

Tahran-Dublin ilişkilerinin her alanda, özellikle ekonomik ve ticari ilişkilerde geliştirilmesi ve derinleştirilmesi çağrısında bulunan Ruhani, bu alandaki mevcut tüm kapasitelerin kullanılması gerektiğinin altını çizerek, 'İki ülkenin her boyutta kullanılmayan birçok kapasitesi var. Bunları Kullanmayı denemeliyiz' diye ekledi.

Yeni ABD yönetimi Nükleer Anlaşma'ya dönmeye kararlı

İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Simon Coveney de bu görüşmede yaptığı açıklamada, Trump'ın BMGK 2231 sayılı karar ile Nükleer Anlaşma'dan çekilmesinin tarihi bir hata olduğunun altını çizerek, yeni ABD yönetminin Nükleer Anlaşma'ya dönmeye kararlı olduğunu söyledi.

Nükleer Anlaşma'yı uluslararası bir anlaşma olarak barış için değerli bir anlaşma olarak gördüklerine değinen İrlandalı yetkili, 'Nükleer Anlaşma'nın korunması için elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve durumu iyileştirmeye ve tüm Nükleer Anlaşma üyelerinin görüşmelerine devam etmeye yardımcı olabilecek her türlü rolü oynamaya hazırız' açıklamasında bulundu.

ABD hükümetindeki değişikliklere ve bu hükümetin Nükleer Anlaşma'ya geri dönme isteğine işaret eden Coveney, 'Yeni şartlarla birlikte, müzakere ve diyalog için iyi bir fırsat var ve bunu bütün üye devletleri Nükleer Anlaşma'nın uygulanması için kullanmak zorundayız' diye ekledi.

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