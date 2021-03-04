Zarif: KOEP, yeniden müzakere edilemez

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu bildirdi.

Zarif, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Adayı Vendi Şermen’in bölgenin 2021 yılındaki şartlarının 2015’ten farklı olduğu ve KOEP’in yeniden müzakere edilmesi gerektiği yönündeki sözlerine karşın, ‘’ Eğer 2021 yılı şartları nükleer anlaşmanın imzalandığı 2015 yılı gibi değilse şu anki durum, BM Güvenlik Konseyinde 5 ülke için onaylanan veto yılı olan 1945 yılında da farklıdır. Bundan dolayı gelin ABD tarafından çoğu zaman suistimal edilen veto hakkını silelim. ‘’ dedi.

Zarif, ‘’ Gelin ikimiz de 2003 yılından 2012 yılına kadar sergilediğimiz ve faydası olmayan göstermelik davranışları durduralım ve her ikimizin de imzaladı nükleer anlaşmanın uygulanmasına geçelim. ‘’ dedi.

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2012