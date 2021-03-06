3 Avrupa ülkesi karar sürecini durdurarak kendilerine bir şans verdi

Üç Avrupa ülkesinin UAEK Yönetim Kurulunda karar sürecinin askıya alınmasına ilişkin gazetecilerin sorularına yanıt veren Garipabadi, 'Bunu yaparak, İran ve UAEK'ye belirli konulardaki çalışmalarına devam etme şansı verdiler ve herhangi bir zamandabu kurulun olağanüstü toplanmasını talep etme hakkını saklı tuttular. Şunu söylemeliyim ki, üç ülke, bir yandan, diplomasi ve işbirliği atmosferini bozmadan, bir yandan da Nükleer Anlaşma kapsamındaki eylemsizlik ve yükümlülüklerine uymama ışığında harekete geçmek için kendilerine bir fırsat daha verdi' dedi.

Bu karar sürecinin durdurulmasının diploması ve aktif ireniş ile İslami Şura Meclisinin son yasası ışığında nükleer alandaki önemli ilerlemenin sonucu olduğunun altını çizen Garipabadi, 'Bu nedenle kurucuları her an İran'a karşı herhangi bir karar konusunda uyarıyoruz. Yüzleşme yoluna geri dönmek istiyorsanız, İran İslam Cumhuriyeti, özellikle nükleer teknoloji alanında güçlü bir cevap vermeye hazır' ifadesini kullandı.

Bazı medya kuruluşları geçen hafta, ABD ve UAEK'daki diğer üç Avrupa ülkesinin, İran'ı Nükleer Anlaşma kapsamındaki gönüllü eylemlerini askıya aldığı için eleştiren UAEK Yönetim Kurulu'na bir karar taslağı sunmayı planladıklarını bildirdi. Ancak, taraflar Perşembe günü bundan vazgeçti ve Garipabadi'ye göre, konsey toplantısında "rasyonellik" galip geldi.

Daha önce, UAEK Genel Müdürü Rafael Grossi gazetecilere verdiği demeçte, İran'la yoğun görüşmeler sonucunda, bazı anlaşmazlıklarını çözmek için Nisan ayında İran'da bir teknik toplantı yapılmasının planlandığını söyledi. Grossi bu teknik görüşmelerin sonucunun tatmin edici olacağını ve kalan sorunların bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısından önce çözüleceğini umduğunu da ifade etti. Grossi, Yönetim Kurulu üyelerinin bu konuda varılan anlaşmaya destek verdiğini sözlerine ekledi.

Daha önce anlaşmaya dönme ve yaptırımları kaldırma sözü veren yeni ABD yönetimi, bunu gerçekleştirmeyi İran'ın taahhütlerini yerine getirme şartına bağlamıştır. Oysa İran, ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 kararı ile Nükleer Anşlama'yı ihlal ettiğini belirterek, ancak yaptırımlar kaldırılırsa ve ABD nükleer anlaşmaya geri dönerse, bu anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini azaltmaktan vazgeçeceğini duyurmuştur.

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