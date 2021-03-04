Garipabadi: UAEK Yönetim Kurulunda akılcılık zafer kazandı

İran’ın Viyana’da bulunan uluslararası kurumlar nezdindeki temsilcisi Kazım Garipabadi, geniş diplomatik çabalar sonucunda İran aleyhinde Yönetim Kuruluna sunulacak tasarı sürecinin durdurulduğunu söyledi.

Garipabadi, siyasi saiklerle ve ajansı suistimal ederek pazarlık için yapılan eylemleri eleştirerek, ajans üyesi ülkeleri, ajansın başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin gereksiz gerginlikleri önlemek ve diplomasiye fırsat vermek için tedbirleri ve çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

İslami Şura Meclisi İranlı bilim insanı Mosen Fahrizade aleyhine uygulanan terör sonrası, 1 Aralık 2020'de onaylayan yasa ile, 5 Ocak'ta uranyumu yüzde 20 zenginleştirilmesi ve ambargoları kalkmaması durumunda 2016 yılından beri gönüllü olarak uygulanan NPT Ek Protokolü uygulanmasına son vermeyi kararlaştırdı.

UAEK Başkanı Rafael Grossi, 21 Şubat'taki Tahran ziyaretinde yaptığı görüşmeler sonucunda geçici teknik uzlaşı sağlandığını, bu kapsamda 3 ay daha UAEK'nın temel doğrulama ve izleme faaliyetlerinin süreceğini ifade etmişti.

İran Atom Enerjisi Kurumu ise konuyla ilgili açıklamasında, Güvenlik Denetimi Anlaşması dışında UAEK'ya başka bir denetleme imkanı tanınmayacağını, yalnızca 3 ay süreyle bazı nükleer faaliyetlerinin kaydedileceğini, ambargoların kalkması durumunda kayıtların UAEK’ye verileceğini aksi durumda kayıtların silineceğini bildirmişti.

Anlaşmaya rağmen, İngiltere, Fransa, Almanya ve ABD'nin UAEK Yönetim Kurulu toplantısında İran aleyhinde karar çıkarılması için girişimlerde bulunduğu bildirilmişti.

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