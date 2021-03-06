Yaptırımların kaldırılması, ABD politikasındaki değişikliğin en önemli işaretidir

Yez İli Direniş Ekonomisi Genel Merkezi toplantısında konuşan Cihangiri, ABD yaptırımlarının İran üzerinde baskı oluşturduğunu ancak Beyaz Saray'ın istediği sonuçları elde etmediğini ve bu yaklaşımın uygulamada başarısız olduğunu belirtti.

Ülke ekonomisinde yaratılan şokların çökmesini engelleyen direniş ekonomisinin politikalarının uygulamasının çok yararlı olduğuna dikkati çeken Cihangiri, 'Son iki veya üç yılda üç önemli şok yaratıldı, bunlardan en önemlisi petrol fiyatlarındaki ani düşüş oldu' ifadesini kullandı.

Yaptırımların yol açtığı sorunların henüz bitmediğini ve ABD'nin bu acımasız ve insan hakları karşıtı politikayı sürdürdüğüne değinen Cihangiri, 'Yaptırımlar kaldırılıncaya kadar ülke ekonomik savaş içinde kalacaktır' değerlendirmesini yaptı.

İran'ın uluslararası bir anlaşma olan Nükleer Anlaşma'ya bağlı kaldığını ve bu konuda İran Dışişleri Bakanı'nın devlet ve hükümetin sözcüsü olduğunun altını çizen Cihangiri, 'Bu nedenle Dışişleri Bakanı'nın güvenilirliği ihlal edilmemeli. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar, devletin pozisyonudur. Dünyaya mesajımız, Nükleer Anlaşma ile ilgili bazı siyasi akımların açıklamalarına dikkat etmek yerine İran'ın resmi makamlarını bu alandaki resmi ve sorumlu yetkililerden almaları gerektiğidir' diye ekledi.

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