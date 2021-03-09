Yeni ABD yönetiminin koşulsuz olarak Nükleer Anlaşma'ya dönmesi gerekiyor

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Rabii, 'Son günlerde İran'ın dış ilişkileri siyasi tarihimizdeki en önemli dönemlerden birini geride bıraktı ve Cumhurbaşkanı Ruhani ile bazı meslektaşları arasında Nükleer Anlaşma konusunda uluslararası yapıcı ve yararlı temaslar gerçekleştirdi' diye belirtti.

'Nükleer Anlaşma'nın bir delinin kuyuya taş atmasına rağmen son yıllarda en büyük siyasi olay ve ulusal bir başarıydı' diyen Rabii, 'O deli Nükleer Anlaşma'dan ayrıldı ve yaptırımları kaldırmaktan halkımızın kazanmasını önledi, ancak biz kendimizden eminiz ve bu kargaşanın yakında biteceğini ve ABD hükümetinin bıraktığı doğru yola döneceğini biliyoruz' diye konuştu.

Rabii, 'Bugün birçok ülke Nükleer Anlaşma'yı iyi niyetle canlandırmaya çalışıyor. Bu hedefe yakın gelecekte ulaşılacağından eminiz çünkü dünya barışını sağlamanın ve tüm ülkelerin çıkarlarını garanti altına almanın tek yolu budur. Nükleer Anlaşma uluslararası bir karardır ve ABD'nin yasalara uymaktan başka seçeneği olmadığın kesindir. Yeni ABD yönetimine kayıtsız şartsız Nükleer Anlaşma'ya dönmesini ve diplomasi için yolu zorlaştırmamasını tavsiye ediyoruz' diye ekledi.

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