İran'dan ABD'nin doğu Suriye saldırısına kınama

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Hatipzade, 'Siyonist rejimin Suriye topraklarına yönelik sürekli saldırısının devamı niteliğindeki bu saldırılar, son zamanlarda Amerikan güçlerinin Suriye'ye yasa dışı yollarla girdiği ve Suriye halkına ait petrol dahil doğal kaynakları çalmanın yanı sıra ülkenin bazı bölgelerini işgal ettiği bir durumda meydana geldi' ifadesini kullandı.

Suriye'deki yasa dışı Amerikan üslerinin terörist güçleri eğittiğine dikkati çeken Hatipzade, 'Amerikalılar bunları araç olarak kullanıyor' dedi.

Sözcü, yeni ABD yönetiminin bu eylemini Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün yanı sıra uluslararası hukukun açık ihlali olarak nitelendirerek, bunun askeri çatışmayı daha da kötüleştireceğini ve bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracağını vurguladı.

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