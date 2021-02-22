ABD'nin tek taraflı eylemlerine karşı koymanın tek yolu ülkelerim birleşmesi ve gönül biliğinden geçmekyedir

Bölgedeki iki önemli ve etkili ülke olan İran ile Türkiye arasındaki ilişkilerin iyi ve gelişmekte olarak nitelendiren Ruhani, ortak tehditlerle başa çıkmak için Tahran ile Ankara arasındaki işbirliği ve ilişkileri güçlendirmek ve sorunları çözmenin önemine değindi.

Tercihli ticaret anlaşmasını değiştirerek iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin düzeyini artırma ihtiyacını vurgulayan Ruhani, İran-Türkiye Yüksek İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısındaki anlaşmaların uygulanmasının hızlandığını ve İran'ın Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu'nun 28. toplantısı için evsahipliğine hazır olduğunu kaydetti.

Önceki ABD yönetiminin yasadışı eylemlerine atıfta bulunan Ruhani, ABD tarafından yaptırımların kaldırılmasının meşru ve makul bir talep olduğunu dile getirerek, 'İran, yaptırımların kaldırılması durumunda yükümlülüklerine geri dönecek. İran'ın stratejisi, defalarca belirtildiği gibi, eyleme karşı eylemdir' diye konuştu.

İran'ın Suriye'de her zaman diyalogdan ve anlaşmazlıkları çözmek için barışçıl yöntemlerin kullanılmasından yana olduğunu açıklayan Ruhani, İran, Türkiye ve Rusya liderleri (Astana sürecinin garantörleri) ile diyalog sürecinin devam ettirilmesi, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşlerinin önünü açmak ve bir anayasa hazırlamak da dahil olmak üzere Suriye krizini çözme çağrısında bulundu.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ krizine ve iki ülke arasındaki ateşkese atıfta bulunan Ruhani, İran'ın anlaşmazlıkların çözümünü diyalog ve müzakere yoluyla destekleme yaklaşımına değindi.

İran, Rusya, Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan'ın katılımıyla bölgesel işbirliği girişimini memnuniyetle karşılayan Cumhurbaşkanı Ruhani, 'Bu planın tüm taraflar için önemli faydaları olabilir ve İran, bölgedeki ülkelerle uzmanlık alanlarında işbirliğine hazırdır' diye ekledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ikili ilişkileri geliştirmenin, iki ülke arasında ortak bir Komisyon oluşturmanın, özellikle tercihli ticaret kapasitelerini kullanarak ticari ilişkilerin genişletilmesinin ve bölgede barış ve güvenliği güçlendirmek için etkili işbirliği ve görüşmelerin önemini vurguladı.

Erdoğan ayrıca sorunları çözmek ve ABD'nin haksız yaptırımlarını kaldırmak için olumlu ve uygun uluslararası ortamı kullanarak diplomatik ve diyalog çözümlerinin kullanılmasının da altını çizdi.

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