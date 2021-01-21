Tahti Revançi: Suriye aleyhindeki gayrı insani ambargolar kaldırılmalı

BM Güvelik Konseyinin Suriye konulu toplantısında konuşan Tahti Revançi, ABD ve bazı diğer ülkelerin Suriye halkı aleyhindeki ambargolarının Suriye halkının ciddi şekilde korona’da ve terörist eylemlerinde etkilendiği bir dönemde gerçekleştiğini söyledi.

Tahti Revançi, mevcut şartlarda gayrı insani ambargoların Suriye halkının yarasına tuz basmak gibi olduğunu belirterek, bu ambargoların Suriyeli mültecilerin topraklarına dönmesine ve o ülkenin yeniden imarına engel oluşturduğunu söyledi.

Tahti Revançi, ‘’ Biz tek taraflı, yasa dışı ve gayrı meşru ambargoları tam olarak reddediyoruz ve onların kaldırılmasını istiyoruz. ‘’ dedi.

İran’ın tutumunun Suriye krizinin barışçıl yollarla çözümü olduğunu ifade eden Tahti Revançi, bu doğrultuda Astana Sürecine ve BM’nin Suriye faaliyetlerini desteklediklerini söyledi.

Suriye Anayasa Komitesi oturumlarına değinen Tahti Revançi, bu komite faaliyetlerinin yabancı baskı veya zaman sınırlaması olmadan devam etmesi gerektiğini söyledi.

Tüm terörist gruplarla mücadele gereğini vurgulayan Tahti Revançi, bu grupları varlık ve faaliyetlerinin Suriye güvenliği ve toprak bütünlüğünü tehdit etmenin yanında bölgenin barış ve güvenliğini tehdit ettiğini söyledi.

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2012