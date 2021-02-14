Suriye'den çekilmemiz için herhangi bir mesaj almadık

Rusya'nın Sputnik haber ajansına röportaj veren Haci, İran güçlerinin Suriye'den çekilmesi hakkındaki soruya, 'Tahran, Suriye'den güçlerinin çekilmesi için herhangi bir mesaj almadı ve biz Suriye hükümetinin isteği üzerine ordayız Bu varlık da Suriye halkı ve hükümetinin istediği sürece devam edecek' yanıtını verdi.

Suriye'ye yasa dışı yollarla gelen ve ülke topraklarını işgal edenlerin bu ülkeden ayrılması gerektiğini vurgulayan Haci, 'Suriye'nin dört bir yanı, ulusal egemenlik altında olmalı ve orada güvenliği sağlayan Suriye hükümetidir' dedi.

İsrail rejiminin İran ve Hizbullah güçlerinin Suriye'de konuşlandığı bölgelere sık sık yaptığı saldırılara değinen Haci, 'İsraik rejiminin doğası, kurulduğu günden bu yana bölgede doğal olarak düşmanca ve zalimce olmuştur ve yöntemi, Filistin halkı ve komşu ülkelere karşı olagelmiştir' değerlendirmesini yaptı.

Suriye devletinin teröristlerle savaşırken, İsrail rejiminin teröristlere yardımcı olduğuna değinen Haci, 'İran güçlerinin Suriye'deki varlığının amacı, IŞİD ve diğer terör örgütleriyle savaşmak içindir. Ancak İsrail rejimi kırmızı çizgiyi aşmak isterse, eylemlerinden pişmanlık duyacak kararlı bir yanıtla karşılaşacaktır' diye ekledi.

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