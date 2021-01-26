Suriyeli iş adamları İran ile ortak banka kurulması çağrısında bulundu

Suriye haber ajansı (SANA), Suriye ve İran Ortak Ticaret Odası yönetim kurulu üyelerinin Suriye Başbakanı Hüseyin Ernuş ile yaptığı görüşmeye atıfta bulunarak, 'Bu toplantıda, Suriye zeytinyağı sektörünü organize etmek için "Zeytin Ofisi"nin geliştirilmesi ve yatırımın artırılması, bazı ihracat kısıtlamalarının kaldırılması, ticareti yapılan malların özellikleri ve standartları için bir komite kurulması ve Suriye ve İran aracılığıyla iki ülke arasındaki ticaret için parasal işlemlerin yapılması için ortak bir banka kurulması önerildi' diye yazdı.

Bu görüşmede Suriye Başbakanı Ernuş da yaptığı açıklamadı, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenmesini ve ulusal ekonomiyi destekleyerek için üretim gereksinimlerini karşılayan ortak girişimlerin geliştirilmesini vurguladı.

Yerel pazarın hammadde ihtiyaçlarını ve sağlık sektörünün korona salgını ile mücadele ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olmak için iki ülke arasında ürün alışverişinin önemine değinen Ernuş, yeniden yapılanmaya katılmak için bir çalışma odası mekanizması geliştirme ihtiyacını vurgulayarak, ihracat sektörünün gelişiminin İran pazarına yönelik zeytinyağı ağırlıklı Suriye ürünlerine özel öneme sahip olduğunu söyledi.

Suriye Başbakanı ayrıca Suriye-İran Ortak Ticaret Odası yönetim kurulunu, ortak yatırımlarını şehirlerin ve sanayi bölgelerinin kalkınması ve terör saldırıları nedeniyle hasar gören fabrikaların yeniden inşasına yönlendirmek için her türlü çabayı göstermeye çağırdı.

Ernuş, iki dost ülkeye uygulanan ekonomik yaptırımlara karşı etkili bir şekilde iki ülke pazarlarında mal ve malzeme değişimini sağlayacak ortak işbirliği anlaşmaları, ortak sergiler kurma ve ortak işbirliği anlaşmaları yapma konusunda Suriye hükümetinin destek verdiği açıkladı.