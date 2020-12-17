İran, Amerikan güçlerinin Suriye’den çıkmasını istedi

BM Güvenlik Konseyinde Suriye ile ilgili düzenlenen toplantıda konuşan Tahti Revançi, herkesin Suriye’nin egemenliği, bağımsızlığı, birlik ve toprak bütünlüğüne saygı duyması gerektiğini söyledi.

Suriye’de her türlü ayrılıkçı ve gayrı meşru bağımsızlık hareketlerine karşı çıkan Tahti Revaançi, Suriye hükümetinin izni olmadan o ülkede bulunan tüm güçlerin o ülke topraklarını terk etmeleri gerektiğini söyledi.

İran’ın tam olarak Suriye krizinin siyasi yollarla çözümü yönündeki taahhüdüne bağlı olduğunu ifade eden Tahti Revançi, bu mesajın en son Suriye yeni Dışişleri Bakanının Tahran ziyaretinde verildiğini söyledi.

Suriye Anayasa Komitesini işleyişine değinen Tahti Revançi, bu komitenin hiçbir siyasi baskıya maruz kalmadan faaliyetlerini devam etmesi gerektiğini söyledi.

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