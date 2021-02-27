İran geçmişte olduğu gibi Suriye halkının yanında kalacak

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İran-Suriye arasındaki kamu diplomasisi, medya ve kültürel işbirliği kapsamında bu ülkeyi ziyaret eden Hatipzade, Suriyeli yetkililerin yanı sıra düşünce kuruluşları, medya ve STK temsilcileri ile bir araya geldi.

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile görüşen Hatipzade, ikili ilişkilerdeki son gelişmeleri ve İran Dışişleri Bakanlığı ile Suriye Dışişleri Bakanlığı arasındaki kültürel ve medya işbirliğini ele aldı.

Görüşmede Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad, iki ülke arasında kültür ve medya alanında işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Hatipzade, Mikdad'ın ardından Suriye Bilgi ve Kültür Bakanı, Bilim Bakanı ve Suriye Cumhurbaşkanı Kıdemli Danışmanı Basina Şaban ile buluştu.

Sözcü bu görüşmelerde iki ülke arasında kültürel ve medya işbirliğinin geliştirilmesi gereğine vurgu yaparken, Suriye halkının teröre karşı askeri direnişte gösterdiği direnişten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve İran'ın geçmişte olduğu gibi ekonomik yeniden yapılanma ve kültürel işbirliği konusunda Suriye hükümeti ile halkının yanında olacağını söyledi.

Suriyeli yetkililer de bu görüşmelerde Suriye halkının İran'ın Suriye halkıyla olan tavrını asla unutmayacağını vurguladı.

Hatibzade, Suriye Diplomatik Akademisi'nde konuşmanın ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'ndeki toplantılarına katılmanın yanı sıra, Suriye medyası üyeleriyle ortak bir toplantıya katılarak sorularını yanıtladı.

Hatipzade ayrıca Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Beşşar Caferi ve iki ülke arasında kamu diplomasisi işbirliği çerçevesinde diğer yetkililerle bir araya geldi.

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