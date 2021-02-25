Hatibzade, Şam görüşmelerinin olumlu geçtiğini bildirdi

Suriye EL Vatan gazetesinin sorularını yanıtlayan Hatibzade, Suriye İletişim Bakanı İmad Sare ile görüşme sonrası mülakatlarının çok yapıcı olduğunu söyledi.

Hatibzade, Dışişleri Bakanı Faysal Miktad ile görüşmesinde iki ülkenin üst düzey ilişkilerinin daha fazla ileriye götürülmesi hususunda fikir alış verişinde bulunduklarını söyledi.

Hatibzade, Şam müzakerelerinde ABD’nin Suriye milleti aleyhindeki zalimce uygulamalarının gözden geçirilerek, İran’ın Suriye devleti ve milletinin yanında duracağına vurgu yapıldığını belirtti.

El Vatan’ın haberine göre, Hatibzade, İran’ın Suriye milletine destek için yakıt ve buğday temini için adımlar atacağını ifade etti.

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