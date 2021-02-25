25 Şub 2021 21:13
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News Code: 84243466
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Hatibzade, Şam görüşmelerinin olumlu geçtiğini bildirdi

Hatibzade, Şam görüşmelerinin olumlu geçtiğini bildirdi

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Şam’a üst düzey Suriye yetkilileri ile görüşmelerinin çok yapıcı geçtiğini ve İran’ın Suriye’ye desteğine vurgu yaptı.

Suriye EL Vatan gazetesinin sorularını yanıtlayan Hatibzade, Suriye İletişim Bakanı İmad Sare ile görüşme sonrası mülakatlarının çok yapıcı olduğunu söyledi.

Hatibzade, Dışişleri Bakanı Faysal Miktad ile görüşmesinde iki ülkenin üst düzey ilişkilerinin daha fazla ileriye götürülmesi hususunda fikir alış verişinde bulunduklarını söyledi.

Hatibzade, Şam müzakerelerinde ABD’nin Suriye milleti aleyhindeki zalimce uygulamalarının gözden geçirilerek, İran’ın Suriye devleti ve milletinin yanında duracağına vurgu yapıldığını belirtti.

El Vatan’ın haberine göre, Hatibzade, İran’ın Suriye milletine destek için yakıt ve buğday temini için adımlar atacağını ifade etti.

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