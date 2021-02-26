İran ve Suriye Dışişleri Bakanları ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri inceledi

Görüşmede iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve onun gelişme yolları özellikle ekonomik alanda ilişkilerin gelişmesi hakkında fikir alış verişinde bulundular.

İki dışişleri bakanı Soçi’de düzenlene en son Astana süreci hakkında görüş alış verişinde bulundu ve batılı ülkeleri BM Güvenlik Konseyinin Suriye ile ilgili kararlarına ve Suriye toprak bütünlüğü ve bağımsızlığına saygı duymalarına vurgu yaptılar.

İki dışişleri bakanı terörizmle mücadele konusuna ve teröristlerin Suriye topraklarından çıkarılması gereğine vurgu yaptılar.

El Miktad görüşmede İran’ın ülkesi ile ilgili tutumuna teşekkür etti ve Suriye’nin nükleer meselede İran’a desteğini yineledi.

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2012