TBMM, İran-Türkiye Dostluk Grubu üyeleri İran Büyükelçisi ile görüştü

İran Büyülelçilğinin haberine göre AKP, CHP ve MHP milletekillerinnden oluşan grup üyeleri İran Büyükelçici ile görüşmede TBMM’de bulunan partilerin İran devleti, milleti ve Parlamentosu ile en iyi ilişkilerin olmasına vurgu yaptılar.

Parlamenter diplomasi çerçevesinde; parlamenterlerin ülkeler arasındaki karşılıklı anlayışı geliştirme, çeşitli konularda işbirliği ve görüş alışverişinin sağlanması, iki dost ülke parlamentoları arasında yakınlaşma, Parlamento üyelerinin tanışması ve ülkelerin tanıtımı için karşılıklı resmi ziyaretler düzenleyerek uluslararasındaki dostluğun geliştirilmesine yardımcı olmak amacıyla oluşturulan karşılıklı diplomatik münasebetleri kapsamaktadır.

28.03.1990 tarih ve 3620 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun Hükümleri gereğince ve Dışişleri Bakanlığı’nın da uygun görüşüyle iki ülke arasında Parlamentolar Arası Dostluk Grupları oluşturulur.

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2012