İran'da koronadan iyileşenlerin sayısı 1 milyon 300 bini geçti

Lari, son 24 saatte 83 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede koronavirüs hastalığına ilişkin ölüm sayısının 59 bin 28'e yükseldiğini, 1 milyon 304 bin 330 kişinin ise iyileştiğini ifade ederek, vakalardan 3 bin 704'ünün kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu bildirdi.

Koronavirüse ilişkin ülkedeki son verilere değinen Lari, İran'da koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana sağlık personelinin çabalarıyla 1 milyon 304 bin 330 hastanın iyileşerek taburcu edildiğini açıkladı.

Lari, ’Ülkede şimdiye kadar 10 milyon 105 bin 80 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi' diye ekledi.

Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü, Kasım 2019'da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs hastalığını dünyaya yayıldığı için pandemi olarak ilan etti.

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