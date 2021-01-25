25 Oca 2021 15:37
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İran'da korona vakaları ile ilgili son istatistikler

İran'da korona vakaları ile ilgili son istatistikler

Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Simasadat Lari, bugüne kadar İran'da 1 milyon 379 bin 286 kişinin koronavirüse yakalandığını, bunlardan 1 milyon 171 bin 70 vakanın iyileştiğini belirtti.

Lari, son 24 saatte 98 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede koronavirüs hastalığına ilişkin ölüm sayısının 57 bin 481'e yükseldiğini, 1 milyon 171 bin 70 kişinin ise iyileştiğini ifade ederek, vakalardan 4 bin 348'inin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu bildirdi.

Koronavirüse ilişkin ülkedeki son verilere değinen Lari, İran'da koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana sağlık personelinin çabalarıyla1 milyon 171 bin 70  hastanın iyileşerek taburcu edildiğini açıkladı.

Lari, ’Ülkede şimdiye kadar 8 milyon 960 bin 186  korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi' diye ekledi. 

Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü, Kasım 2019'da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve bugüne kadar 100 milyon kişinin yakalandığı koronavirüs hastalığını dünyaya yayıldığı için pandemi olarak ilan etti.

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