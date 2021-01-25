İran'da korona vakaları ile ilgili son istatistikler

Lari, son 24 saatte 98 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede koronavirüs hastalığına ilişkin ölüm sayısının 57 bin 481'e yükseldiğini, 1 milyon 171 bin 70 kişinin ise iyileştiğini ifade ederek, vakalardan 4 bin 348'inin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu bildirdi.

Koronavirüse ilişkin ülkedeki son verilere değinen Lari, İran'da koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana sağlık personelinin çabalarıyla1 milyon 171 bin 70 hastanın iyileşerek taburcu edildiğini açıkladı.

Lari, ’Ülkede şimdiye kadar 8 milyon 960 bin 186 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi' diye ekledi.

Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü, Kasım 2019'da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve bugüne kadar 100 milyon kişinin yakalandığı koronavirüs hastalığını dünyaya yayıldığı için pandemi olarak ilan etti.