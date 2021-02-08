İran'da koronadan iyileşenlerin sayısı 1 milyon 260 bini geçti

Lari, son 24 saatte 67 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede koronavirüs hastalığına ilişkin ölüm sayısının 58 bin 536'ya yükseldiğini, 1 milyon 260 bin 45 kişinin ise iyileştiğini ifade ederek, vakalardan 3 bin 778'inın kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu bildirdi.

Koronavirüse ilişkin ülkedeki son verilere değinen Lari, İran'da koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana sağlık personelinin çabalarıyla 1 milyon 260 bin 45 hastanın iyileşerek taburcu edildiğini açıkladı.

Lari, ’Ülkede şimdiye kadar 9 milyon 722 bin 969 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi' diye ekledi.

Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü, Kasım 2019'da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs hastalığını dünyaya yayıldığı için pandemi olarak ilan etti.